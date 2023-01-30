Bursa Gürsu'da riskli metruk yıkıldı

Bursa'da Gürsu Belediyesi ekipleri riskli olduğu belirlenen 40 yıllık binanın yıkımını gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Gürsu Adaköy Mahallesi’nde bulunan 40 yıllık metruk bina, Gürsu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yıkılarak temizlendi.

Lojman ve misafirhane olarak geçmiş yıllarda hizmet veren yapı Gürsu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nce yapılan çalışma sonrası 'riskli' olarak tespit edildi.

Tamamlanan çalışmalar sonrasında da kontrollü olarak yıkıldı.

Sağlam yapılarla geleceğin Gürsu'sunu inşa ettiklerini söyleyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Yıkımını gerçekleştirdiğimiz hizmet binamız daha önceden lojman ve misafirhane olarak uzun yıllar Gürsu’muza hizmet etti.Metruk binaları yıkarak, olası kazaları önüne geçip mahalle sakinlerimizin can ve mal güvenliğini sağlamış oluyoruz. Vatandaşlarımızın güvenliği ve sağlığı açısından risk oluşturan binalarımızı tek tek tespit ederek yıkım işlemlerimize aralıksız devam edeceğiz." dedi.

Fen İşleri Müdürlüğü'nün metruk bina ya da yapılarla alakalı çalışmaları aralıksız devam edecek.