Bursa Gürsu'da İsabey yolu bayrama yetiştirildi

Bursa'nın Gürsu ilçesinde Yenidoğan Mahallesi’ni ilçe merkezine bağlayan İsabey yolu, yapılan genişletme ve kaldırım çalışmasıyla daha güvenli ve konforlu olarak, bayram öncesinde Gürsu’luların hizmetine sunuldu.BURSA (İGFA) - Gürsulular’ın yaya olarak da yoğun kullandığı İsabey yolu, Gürsu Belediyesi’nce yapılan çalışmalar kapsamında genişletilerek oluşturulan kaldırımla, hem araç hem yaya trafiği açısından rahatlatılmış oldu.

“Gelişen ve değişen Gürsu’muza yakışacak konfora kavuşturduğumuzİsabeyyolumuzdaki çalışmaları kısa sürede tamamlayarak, yolumuzu bayram öncesi hemşehrilerimizin hizmetine sunduk” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, yaya olarak da yoğun kullanılan İsabey yolunun iki taraflı genişletilerek, hem yayalar, hem de araçlar için daha rahat ve güvenle kullanılabilecek konfora kavuşturulduğunu söyledi.

Başkan Işık, "Yolumuzun genişletilmesi için fedakarlık ederek tarlalarından pay veren tarla sahibi hemşehrilerime de özellikle teşekkür ediyorum.Gece gündüz demeden yaptığımız çalışmalarla yenilediğimiz İsabey yolumuzunGürsu’muza,Yenidoğan’ımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu bayram hemşehrilerimiz yenilenen yolumuzu keyifle kullanarak sevdikleriyle bayramlaşmaya gidecek inşallah” dedi.