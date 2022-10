Bursa Gürsu'da gazeteciler kadınlarla birlikte armut topladılar

Söyleşi ve imza programı için Gürsu’ya gelen usta gazeteci Yavuz Donat ve Şebnem Bursalı, özellikle gençlere yönelik; kültür sanat, spor, teknoloji ve istihdam çalışmaları ile kadınlara yönelik sosyal farkındalık çalışmalarına hayran kaldı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gürsu ilçesi Türk basınının usta isimlerinden Yavuz Donat ve gazeteci yazar Şebnem Bursalı’yı ağırladı.

Gürsu’nun simgesi olan Armut meyvesinin yoğun olarak yetiştirildiği Ağaköy’deki üreticileri, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık’la birlikte ziyaret eden Yavuz Donat ve Şebnem Bursalı, Ericek Adrenalin Park, Sporcu Fabrikası ve Gürsu Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ni de gezerek, yapılan çalışmaları da inceledi.

Armut üretiminde çalışan kadınlarla birlikte armut toplayan usta gazeteciler, “Bizim elimiz armut topluyor” diyerek kadına şiddete hayır dedi.

Gürsu Belediyesi, Tarihi Değirmen Millet Kıraathanesi’nde düzenlenen programda, Gürsulularla bir araya gelen Türk gazeteciliğinin usta ismi Yavuz Donat, meslek hayatında yaşadığı ve tarihe ışık tutacak anılarını, Şebnem Bursalı’ya anlattığı Off The Record kitabını imzaladı.

Siyasetçilerle kurduğu dostluklarla,Anadolu notlarıyla, seçim öngörüleriyle ve kendine has tatlı sert üslubuyla Yavuz Donat’ın anılarını Şebnem Bursalı’ya anlattığı Off The Record isimli kitabı, Gürsu Belediyesi’nce, söyleşiye katılan Gürsulular’a hediye edildi.