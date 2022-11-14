Bursa Gürsu'da çocukların ilk tiyatro buluşması

Bursa'da Gürsu Kültür Merkezi, 26. Bursa Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali kapsamında sahnelenen “Ahmet’in Hikayesi” adlı tiyatro oyununu ilçe halkıyla buluşturdu.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 26. Bursa Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali kapsamında, Gürsu’da düzenlenen tiyatro, Gürsulu çocukların yoğun ilgisiyle sahnelendi.

Gürsulu çocuklar, Gürsu Belediyesi Kültür Merkezi’nde sahnelenen çocuk tiyatro oyununu aileleriyle birlikte izledi.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Gürsu’nun tiyatrodan sinemaya, konserlerden sergilere, konferanslara, kurslara, her türlü kültür faaliyeti konusunda alternatifli imkanlara sahip olmasını sağlamak hedefiyle çalıştıklarını kaydetti. Başkan Işık, Gürsu'nun kültür kenti olması yönünde gösterdikleri çabaların meyvesi olarak hayata geçirdikleri Kültür Merkezi’nin, ne kadar önemli bir ihtiyaç olduğunu vatandaşların yoğun ilgisinden de gördüklerini belirterek, "Kültür sanat kenti Gürsu’yu oluşturma yönünde emin adımlarla ilerlemeyi sürdüreceğiz" dedi.

17 Kasım'a kadar devam edecek festival kapsamında Bursalı tiyatroseverlerin oyunları ücretsiz izleme olanağı bulacağı öğrenildi.