Bursa Gürsu'da 'Celal Bey'e resmi açılış

Bursa'da Gürsu Belediyesi’nce oluşturulan ve ilçe merkezine nefes aldıran Celal Bey Millet Bahçesi’nin resmi açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Srebrenitsa katliamının unutulmaması ve katliamda hayatlarını kaybedenlerin anılmasını sağlamak amacıyla, Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç’in de katılımıyla, katliamın simgesi olan mavi kelebeğin resminin ve hikayesinin de yer aldığı Gürsu Celal Bey Millet Bahçesi Srebrenitsa katliamı anma köşesinin de açılışı yapıldı.

Celal Bey Millet Bahçesi bu yönüyle de dünya barışı için toplumsal bilinç oluşturulması ve tarihsel geçmişe duyarlılığın canlı tutulması adına da önemli bir tarihsel olayın izini taşıma değerine sahip oldu.

4 bin metrekarelik alana sahip Celal Bey Millet Bahçesi’nin resmi açılış töreni; Ak Parti Bursa milletvekilleri Mustafa Esgin, Refik Özen, Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz, Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç,AK Parti İl Başkan Vekili ve il yönetimi, AK Parti ve MHP İlçe Başkanları ve yönetimleri, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve ilçe halkının katılımıyla coşku içerisinde gerçekleştirildi.

Gürsu’nun kültür sanat yaşamına canlılık kazandıran etkinliklere ev sahipliği yapan Gürsu Celal Bey Millet Bahçesi, ilçe halkının nefes almasına olanak sunmasının yanında, Gürsu Belediyesi’nce gerçekleştirilen etkinliklerin yeni merkezi olarak da hizmet vereceği kaydedildi.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, ilçede yıllarca atıl olarak duran alanda,muhalefetin tüm karşı çıkmalarına ve engellemelerine rağmen verdiğimiz mücadeleyle yapılan çalışmalarla oluşturulan yeşil alanın Gürsu'ya nefes aldırmasının yanında gerçekleşecek etkinliklere de ev sahipliği yapacağını ifade ederek, "Gürsu’nun kültür sanat yaşamının da buluşma noktası haline gelen Celal Bey Millet Bahçesinde oluşturduğumuz Srebrenitsa katliamı anma köşesinde de, katliamın simgesi olan mavi kelebekle de dünya barışı ve tarihsel geçmişe duyarlılık sağlamayı hedefledik. Gürsu’yu daha da güzelleştirmek hedefiyle hedeflere doğru yürümeye devam ediyoruz" dedi.