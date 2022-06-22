Bursa Gürsu'da Başkan Işık vatandaşları kıraathanelerde dinliyor

Bursa'nın Gürsu ilçesinde faaliyette bulunan kıraathanelerde ilçe halkıyla buluşan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, ilçenin gelişimi için vatandaşları dinliyor.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gürsu ilçesinde vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik çözüm önerilerini ilçedeki kıraathanelerde dinleyen Belediye Başkanı Mustafa Işık, demli çayları yudumlarken, Gürsu'yu konuşuyor, taleplerini dinliyor, önerileri değerlendiriyor.

Gürsu’nun Yenidoğan Mahallesi’nde faaliyette bulunan Koç Kıraathanesi’nde, Belediye birim müdürlerinin de katılımıyla ilçe halkıyla buluşan Başkan Işık, mahallenin ihtiyaçlarını ve mahalle sakinlerinin taleplerini tespit ederek, ilgili birim müdürlerini konulara ilişkin çalışmaları yapmaları konusunda yönlendirdi.

“Hemşehrilerimizle hoş sohbet ortamlarında buluşmayı özlemişiz” diyen Başkan Işık, Gürsu'nun geleceğini şekillendirecek hizmetleri gerçekleştirirken, her zaman olduğu gibi ortak aklın gücüyle yola çıkmanın değerine inandığını belirterekl, "Bu bağlamda hemşehrilerimizle buluşmalarımızı çok önemsiyorum. Hemşehrilerimizin fikirleri, beklentileri bizler için çok değerli, hizmetlerimizde onların memnuniyetlerini sağlamak en öncelikli hedefimiz.Hemşehrilerimizden aldığımız güçle yolumuzda daha emin adımlarla ilerliyoruz. Hoş sohbetleriyle bizleri ağırlayan hemşehrilerime teşekkür ediyorum” dedi.