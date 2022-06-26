Bursa Gürsu Adrenalin Park'ta 'sağlık' konuşuldu

Bursa'nın Gürsu ilçesindeki Adrenalin Park, “Salgın sonrası Türkiye’de Gençlik ve Sağlık Çalıştayı” na ev sahipliği yaptı.BURSA (İGFA) - Türkiye Ulusal Ajansı iş birliğiyle, Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı’nın Ericek Adrenalin Park’ta gerçekleştirdiği “Salgın Sonrası Türkiye’de Gençlik ve Sağlık Çalıştayı” nda gençlerin,pandemi sürecinin toplumsal yaşamdaki etkileri ve sürecin getirdiği değişimler üzerine geldikleri nokta ve yeni farkındalıkları değerlendirildi.

Gürsu Belediyesi Adrenalin Park Tesisi’nde gerçekleştirilen programa katılan gençlerin; pandemi döneminde halk sağlığına genel bakış, STK’ların pandemi sürecinde gençlere yönelik faaliyetleri, pandemi döneminin sağlık politikaları ve ekosistem boyutuyla değerlendirilmesi, pandemi döneminde sağlık politikalarının etik zeminde yönetilmesi,pandemi sürecinde dijitalleşme, medya okuryazarlığı ve eleştiren düşünme yönüyle değerlendirilmesi, youtpass eğitimi ve sertifika verilmesi, europass öz geçmiş hazırlama eğitimi, pandemi sonrasında sağlık alanındaki girişimcilik faaliyetleri değerlendirilmesi, sağlık alanındaki sosyal girişimcilik faaliyetlerinin değerlendirilmesi, pandemi sonrası gelişiminin incelenmesi başlıklarındaoluşan yeni farkındalıkları değerlendirildi.

“Salgın Sonrası Türkiye’de Gençlik ve Sağlık Çalıştayı” konulu programda gençlerle bir araya gelen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, bu kapsamda gençlerin sağlık alanındaki girişimcilik anlayışında da çok boyutlu gelişmelere imza atmaları yönünde iyi bir ivme kazandığını söyledi. Başkan Işık, gençlerin tüm dünya toplumlarını etkileyen pandemi sürecinin ardından sağlık alanındaki gelişmelerde oynayacakları roller ve pandemi sürecine ilişkin sağlık alanındaki gelişim ve değişimlerin irdelendiği çalıştayın gençlerimize yeni ufuklar açması temennisinde bulundu.

Gürsu Adrenalin Park’ın muhteşem doğasında, bir hafta geçiren gençler, ülkemizin toplumsal yapısında değişimlere neden olanpandemi sürecinin sağlık alanında oluşturduğu etkiler ve sağlık sektöründeki girişim fırsatları konusunda bakış açısı kazanma olanağı buldu.