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Bursa Gemlik'te kırtasiye setleri bu yıl da Uğur Amca'dan

Yerel 26.08.2022, 09:06
Bursa Gemlik'te kırtasiye setleri bu yıl da Uğur Amca'dan

Bursa'da Gemlik Belediyesi, bu yıl da ilkokul birinci sınıfa başlayacak tüm çocuklara, içinde ihtiyaç duyacakları araç gereçlerin olduğu eğitim seti bulunan çanta hediye ediyor.BURSA (İGFA) - Gemlik'te bulunan tüm ilkokullarda eğitime başlayacak bin 700 öğrenciye 29 Ağustos Pazartesi günü kırtasiye seti dağıtımı yapılacak.

Gemlik Belediyesi, 12 parçadan oluşan kırtasiye setinde okul çantasının içinde suluk, güzel yazı defteri, matematik ve resim defterleri, kuru boya, pastel boya, kalem kutusu, kalemler, kalemtraş, dosya, makas ve beslenme çantası bulunan setler okul idareleri tarafından öğrencilere dağıtacak

Yeni eğitim-öğretim yılının tüm öğrencilere hayırlı olmasını temenni eden Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan “Okula başlayacak  tüm öğrencilerimizin  aynı şartlar altında eğitim görmesini istiyoruz. Bu çalışma ile çocuklarını okutmak isteyen dar gelirli ailelerin eğitim masraflarını önemli ölçüde azaltıyoruz. Evlatlarımız yeter ki okusun, gelecek hayallerinden hiç vazgeçmesin. Her çocuğumuzun destekçisiyiz. Okumayan çocuk kalmasın, geleceğimiz aydınlansın. Tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılının başarılarla dolu geçmesini diliyorum” dedi.

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