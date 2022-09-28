Bursa Gemlik'te asfalt ve parke taş döşeme çalışmalarına devam

Bursa'da Gemlik Belediyesi asfalt ve parke taş döşemeye çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.BURSA (İGFA) - Gemlik'te Hamidiye Mahallesi Altıntaş Sokak, Eşref Dinçer Mahallesi 338, 339 ve Ömer Halisdemir Caddesi’nde sıcak asfalt çalışması ve Cumhuriyet Mahallesi 398, 400, 406 sokaklarda parke taş çalışması gerçekleştirerek vatandaşların ulaşımda yaşadıkları sıkıntıları ortadan kaldırdı.

Gemlik Belediyesi’nin yol yapım çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik Belediyesi Fen İşleri Ekiplerinin şehrin birçok bölgesinde yol yapım çalışmalarına devam ettiğini ve bu çalışmalardan Gemliklilerin mutlu olduğunu söyledi.

Başkan Sertaslan, Gemlik Belediyesi olarak ilçenin dört bir yanında çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Sıcak asfalt ve taş parke çalışmalarımız ile vatandaşlarımızın ulaşımda yaşadıkları sıkıntıları ortadan kaldırıyoruz. Bu yıl 15 farklı bölgede sıcak asfalt çalışması ve yaklaşık 50 bin metrekare taş parke çalışması gerçekleştirdik. İlçemizde sürdürdüğümüz yol yapım çalışmalarımız aralıksız devam edecek” dedi.