Bursa Gemlik'te 72 öğrenciye ücretsiz barınma

Bursa'da Gemlik Belediyesi, geçen yıl gerçekleştirdiği üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacına yönelik çalışmaya bu yıl da devam ediyor. İlçeye gelen öğrenciler, ücretsiz olarak belediyenin evlerinde kalacaklar.BURSA (İGFA) - Sosyal dayanışma ve yardımlaşmayı güçlendiren çalışmalarıyla tüm Türkiye’de adından söz ettiren Gemlik Belediyesi, geçtiğimiz yıl barınma sorunu yaşayan üniversite öğrencilerine yönelik önemli bir çalışmaya imza atmıştı.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, belediyeye ait evlerin sembolik kira bedeli ile öğrencilere kiralanacağını açıklamıştı. Bir daire dört öğrenciye kiralanırken kişi başı düşen kira bedeli sadece 25 lira olmuştu.

Bu yıl gerekli düzenlemeleri tamamlayan Gemlik Belediyesi, öğrencilerinin barınma ihtiyacına yönelik önemli bir adım attı. Evler öğrencilere eğitim öğretim yılı boyunca bedelsiz olarak tahsis edildi. Öğrencilere ayrılan belediyeye ait 18 dairede 72 öğrenci ücretsiz olarak kalacak.

Son bir yılda kira fiyatlarının tüm Türkiye’de kabul edilemez derecede yükseldiğini söyleyen Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, öğrencilerin geçim ve barınma ile değil, dersleri ile ilgilenmesi gerektiğini söyleyerek “Gemlik Belediyesi olarak her zaman öğrencilerimizin yanındayız” dedi.