Bursa Formara'da dehşet kaza

Bursa Fomara Meydanı'nda yüksek hız nedeniyle direksiyon hakimiyeti kaybeden bir araç önce başka bir araca sonrasında da refüje çarparak takla attı. Kazada 1 kişi ağır yaralandı.BURSA (İGFA) - Kaza Bursa'nın Osmangazi ilçesi Fomara Meydanı'nda gerçekleşti. Yüksek hız nedeniyle direksiyon hakimiyeti kaybeden bir araç önce 16 SLV 88 plakalı bir araca sonrasında da refüje çarparak takla attı.

Kazaya tanık olan vatandaşlar hemen 112 acil servis ekibine haber verirken, bölgeye itfaiye ekibi de sevk edildi. Kaza sonrası takla atarak hurdaya dönen araçlarda bulunan 2 kişi de yaralanırken 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. 2 otomobilde de ağır hasar meydana geldi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.