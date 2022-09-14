Bursa'dan Pakistan'a bir tırda Kestel’den uğurlandı

Bursa'nın Kestel ilçesinden Pakistan'da yaşanan sel felaketinde afetzedelere ulaştırılmak üzere hazırlanan gıda ve yaşam malzemesi taşıyan tır, dualar eşliğinde uğurlandı.BURSA (İGFA) - Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sellerde etkilenen vatandaşlara Türkiye destek olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Bursa Kestel Belediyesi tarafından Pakistan’a bir tır dolusu temel ihtiyaç malzemesi yola çıktı.

Kestel Belediyesi Saha Amirliği’nde düzenlenen uğurlama törenine, Kaymakam Recep Öztürk, Belediye Başkanı Önder Tanır, AFAD Bursa İl Müdürü Yalçın Mumcu, AK Parti Kestel İlçe Başkanvekili Selahattin Özdemir, MHP İlçe Başkanı Tarkan Toraman, İlçe Emniyet Müdürü Okan Şen, İlçe Jandarma Komutanı Can Ayhan, İlçe Müftüsü Faruk Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Uç, Belediye Başkanı Yardımcıları ile Meclis Üyeleri katılım sağladı.

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, küresel ısınmaya bağlı olarak fazlaca yağışın neden olduğu su baskınları sonucu milyonlarca insanın doğal afetle karşı karşıya kaldığına dikkati çekti.

Kestel Belediyesi olarak bir tır dolusu yardım malzemesini uğurlayacaklarını belirten Başkan Tanır, kendilerine destek veren sivil toplum kuruluşlarına ve hayırseverlere teşekkür etti.

Konuşmalar sonrasında İlçe Müftüsü Faruk Çelik, tarafından dua edildi ve yardım tırları uğurlandı.