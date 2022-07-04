Bursa'da Yıldırım Bayezid Rotary'de yeni dönem

Bursa'da Yıldırım Bayezid Rotary Kulübü Başkanı Ferahi Öztimur, düzenlenen görkemli törenle görevini Şahin Zeteroğlu'na devretti. Aynı gece Yıldırım Bayezid Rotaract Kulübü'nde de bayrak değişti.BURSA (İGFA) - Bursa'nın önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olan Yıldırım Bayezid Rotary ve Rotaract kulüplerinde görev teslim töreni yapıldı.

Podyum Davet’te düzenlenen törende; Yıldırım Bayezid Rotary Kulübü 2021-2022 Hizmet Dönemi Başkanı Ferahi Öztimur görevini Şahin Zeteroğlu'na devrederken, Yıldırım Bayezid Rotaract Kulübü Dönem Başkanı İlayda Kırkan da başkanlık görevini ve kolyesini Kerem Arda Börklü'ye teslim etti.

Kulüp üyelerinin eşleri ile birlikte katıldığı toplantıda, eski başkan dönem boyu gerçekleşen projelere verdikleri desteklerden dolayı üyelere hediyelerini takdim etti. Yeni dönemin yönetimini devralan Yıldırım Bayezid Rotary Kulübü Başkanı Şahin Zeteroğlu kulüp üyelerine yaptığı konuşmasında, ‘Rotary ile hayal edelim’ mottosuyla başlayan yeni dönemde amaçlarının hizmet çıtasını daha da yukarılara taşımak olduğunu söyledi. Zeteroğlu, “Bunun için tüm ekibim ve ben büyük bir heyecan içerisindeyiz ve bu heyecanla çalışacağız” dedi.

Yıldırım Bayezid Rotaract Kulübü Dönem Başkanı Kerem Arda Börklü ise “Rotary ile hayal ederek dönem boyunca gerçekleştirmeyi planladığımız pek çok proje var. Tüm üyelerimin desteğiyle başarılı bir dönem geçireceğimize inanıyorum” diye konuştu.