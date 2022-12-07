Bursa'da Yenişehir Eğitim Sen'den 'sosyalist' tartışma

Bursa'da Eğitim Sen Yenişehir Şubesi tarafından düzenlenen "Felaketler ve Devrimler Çağında Birleşik Mücadele" adlı Sosyalist Tartışma Programı ilgi gördü.Gürhan ADANA - Yenişehir Memleket / BURSA (İGFA) - Eğitim Sen Yenişehir Temsilcisi Şafak Ayhan, Antikapitalistler Platformu tarafından her yılın sonbahar aylarında farklı şehirlerde düzenlenen Sosyalist Tartışma 2022 Programının Bursa ayağının Yenişehir Eğitim Sen ev sahipliğinde yapıldığını belirtti.

Sosyalist Tartışma Programına, Felsefelogos Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Sinan Özbek, Antikapitalistler Platformu'ndan Şenol Karakaş ve Dila Ak, Ziraat Mühendisi Şafak Erdem ve Bursa Eğitim Sen Şube Sekreteri Derviş Erdem konuşmacı olarak katıldı.

Sosyalist Tartışma'nın ilk konuşmacısı Prof. Dr. Sinan Özbek, 16. yüzyılda başlayan köle ticaretini, siyahların Amerika’da plantajlarda çalıştırılmasını hatırlattı. Özbek, siyahların köleleştirmesini takiben 'bilimin' de insan ırklarının varlığını iddia etmeye başladığına dikkat çekti.

Antikapitalistler Platformu'ndan Şenol Karakaş ise, "Kapitalizmin Krizleri ve Çözümler" konulu konuşma gerçekleştirirken, Ziraat Mühendisi Şafak Erdem de "Kapitalizmin Yarattığı Ekolojik Kriz" başlıklı konuşmasında kapitalizm bir meta üretimi sistemi olduğunu vurguladı. Erdem, tüm metaların emeğin ve doğanın sömürüsüyle yaratıldığını anlattı.

"SENDİKAL MÜCADELENİN EVRELERİ"

Sendikal mücadelenin tarihsel geçmişini anlatan Bursa Eğitim Sen Şube Sekreteri Derviş Erdem de, Eğitim Sen’in Çağdaş, Bilimsel, Demokratik, Kamusal ve Ana Dilinde eğitim, üyeleri ve tüm eğitim ve bilim emekçilerinin özlük, ekonomik, ekolojik, demokratik ve siyasal hakları mücadelesini sürdüreceğini kaydetti.