Bursa'da yangın riskine karşı önlemler alındı

Bursa'da il genelinde bulunan tüm orman alanlarına giriş ve çıkışlar, bugün itibariyle 31 Ağustos 2022 tarihine kadar yasaklandı.BURSA (İGFA) - Bursa Valiliği, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının yükseleceği ve rüzgarın kuvvetli olarak etki göstereceğini göz önüne alınarak orman yangını risklerine karşı önlemler aldı.

Bursa Valiliği'nce bugün (19 Temmuz) itibariyle il genelindeki tüm orman alanlarına giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Kararda, 31 Ağustos'a kadar yasaklanan alanlar arasında ayrıca Uludağ Milli Park dahil tüm piknik-mesire alanlarında mangal gibi ateşli piknik yapılamayacağı duyuruldu.

Valilik, tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında 6831 Sayılı Orman Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 5271 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu gereği işlem yapılacağını açıkladı.