Bursa'da veri merkezinin çatısını GES ile donatıyor

Bursa’da veri merkezi olarak hizmet veren Pen Veri Merkezi, yüksek enerji maliyetlerine karşı başlattığı 3 aşamalı güneş enerjisi projesinin ilk bölümünü tamamladı.BURSA (İGFA) - Bursa’da veri merkezi olarak faaliyetlerini sürdüren Pen Veri Merkezi, yeşil ekonomi kapsamındaki dönüşüm çalışmaları doğrultusunda, müşterilerinin enerji maliyetlerindeki artışlardan daha az etkilenmesi için başlattığı güneş enerjisi yatırımında ilk aşamayı bitirdi.



Bilişim sektörünün önemli dinamiklerinden olan veri merkezleri için enerji konusunun hayati önemde olduğunu vurgulayan Pen Veri Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ünal, merkezde yedekli olmak üzere; UPS, jeneratörler ve mazot tankları sayesinde kesintisiz hizmet sağladıklarını belirterek, "Veri merkezi için en önemli etkenlerden biri olan elektrik konusunda yaptığımız yatırımlar ve aldığımız önlemleri her geçen gün daha da sağlamlaştırıyoruz" dedi. Ünal, bu kapsamda 3 bölümden oluşan güneş enerjisi projemizin ilk aşamasını hayata geçirdiklerini söyledi.

Bin 600 metrekareden oluşan çatısının TEK Enerji firması tarafından Güneş Enerjisi Sistemleri (GES) panelleriyle donatılmaya başlandığını açıklayan Ünal, bu proje kapsamında kurulumu yapılan elektrik gücü 259,65 Kw olan GES’in, enerji tedarikinde önemli miktarda tasarruf sağlayarak, maliyetleri de düşüreceğini kaydetti.