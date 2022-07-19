Bursa'da üniversite-sanayi iş birliğine yeni protokol

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), üniversite-sanayi iş birliği kapsamında Tat Gıda ile protokol imzaladı.BURSA (İGFA) - Bursa'da üniversite-sanayi iş birliği kapsamında, ortak bilimsel araştırmalar gerçekleştirilmesinin yanı sıra araştırma sonuçlarının ortak kullanımı, üniversite ve sektör temelli çalışmalar gerçekleştirilerek karşılıklı deneyimlerin paylaşılması amacıyla Tat Gıda ile protokol imzalandı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'nde düzenlenen protokol ile öğrenci ve araştırmacıların akademik çalışma olanaklarının geliştirilmesine katkı sağlanırken, bilim ve teknoloji temelli tarım ve gıda üretimi sürecine de yön verilmesi ve nitelikli iş gücünün sektöre kazandırılması hedeflendi.

Aynı zamanda 2244 TÜBİTAK Sanayi Doktora Programı kapsamında proje protokolünün de imzalandığı törene, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Tat Gıda Genel Müdürü Evren Albaş’ın yanı sıra BUÜ Teknoloji Transfer Ofisi ve firma yöneticileri ile akademisyenler katıldı.

GIDA ALANINDA TÜRKİYE’NİN EN YETKİN ÜNİVERSİTELERİNDEN BİRİSİYİZ

Törende konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversitenin eşleştirildiği öncelikli sektörlerden biri ise Gıda Arzı Güvenliği olduğuna dikkati çekerek, "Devam eden çalışmalar, yetkinlik ve proje odaklı faaliyetlerin hesaplandığı analiz raporlarında BUÜ, Gıda Arzı Güvenliği üst başlığındaki ‘Hayvan Besleme’ alanlarında Türkiye 1.si olarak ilan edildi. Ayrıca Gıda Biyoteknolojisi alanında yetkin bulunduk. Bu durum Ziraat Fakültemizin ne kadar güçlü ve kaliteli işler yaptığını gösteriyor” dedi.

İNOVASYONU ÇOK ÖNEMSİYORUZ

İmza töreninde konuşan Tat Gıda Genel Müdürü Evren Albaş da, tarımda dijitalleşmeyi, gıda sektöründe inovasyonu destekleyen birçok çalışma gerçekleştiriyor ve önemli yatırımlar yaptıklarını kaydederek, "Tat Gıda’nın 50 yılı aşkın süredir çalışma anlayışının temelinde; güvene dayalı sanayici-üretici-akademi iş birlikleri önemli bir yer tutmuştur. Bu tür işbirlikleriyle, tarım ve gıda alanında nitelikli iş gücünün arttırılmasına destek olmayı arzu ediyoruz. Tat Gıda’da istihdam edilecek doktora ve yüksek lisans öğrencilerinin yapacağı çalışmalardan gıda üretiminin farklı adımlarında önemli kazançlar elde etmeyi, bunları daha verimli ve sürdürülebilir süreçler olarak tüketicilerimize geri döndürmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

İlk etapta sağlıklı tüketime hazır gıdalara yönelik yeni ürün tasarımları konusunda araştırmalar yapılması planlanıyor.

Yine proje kapsamında, TAT Gıda’nın ihtiyaç duyduğu öncelikli alanlarda BUÜ Gıda Mühendisliği Bölümü ile birlikte seçilen bursiyerler 4 yıllık doktora eğitimi boyunca desteklenecek.