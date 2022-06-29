Bursa'da ulaştıran ekip sertifikalandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 24 saat esasıyla çalışan şoförler, güvenli ve ekonomik sürüş eğitimini başarıyla tamamlayarak sertifikalarını aldı.BURSA (İGFA) - Ulaşımdan altyapıya kadar birçok alanda çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, personelin daha donanımlı hale gelebilmesi amacıyla eğitim programlarını aksatmadan sürdürüyor. Teorik eğitim alan şoförler, BUTTİM’deki ek hizmet binası şantiyesinde de pratik yapmıştı.

Özel olarak oluşturulan parkurda binek araç, kamyonet ve ağır vasıta kullanan sürücüler; geri park etme, direksiyon hakimiyeti ve ABS-ESP frenleme teknikleri eğitimini başarıyla tamamladı. Sertifika almaya hak kazanan 101 personel için Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda tören düzenlendi.

Törene katılan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, belediye personelinin donanımını artırmak adına eğitimleri önemsediklerini belirterek, yaklaşık 13 bin çalışanı olan ve binlerce resmi-kiralık aracı bulunan belediyenin sahadaki yüzü olduğunu belirterek, vatandaş karşısındaki duruş ve iletişimin kendileri için çok önemli olduğunu kaydetti.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Mehmet Veysi Tutkun ise kurum içi eğitimlere büyük önem verdiklerini belirterek, benzer çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini belirtti.

İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Çetin Büyükçınar da trafiğe çıkıldığı andan sonra dikkatin oldukça önem taşıdığını vurgulayarak, bu çalışmanın diğer belediyelere örnek olmasını diledi.