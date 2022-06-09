Bursa'da 'trafikte saygı' ödüllendi

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Trafikte Saygı ve Sabır" temalı yarışmanın Bursa dereceleri belli oldu.BURSA (İGFA) - Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından iller bazında "Trafikte Saygı ve Sabır" temalı yarışma düzenlendi.

İlkokul öğrencileri arası resim, ortaokul öğrencileri arası karikatür, lise öğrencileri arası slogan yarışmasında Bursa dereceleri belli oldu.

Dereceye giren öğrenciler ödüllerini, Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nde düzenlenen törende Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Ayrın Narin’in elinden aldı.



İlkokul öğrencileri arası resim yarışmasında Mustafakemalpaşa Deveci Konağı İlkokulundan Azra Kuşoğlu birinci, İnegöl Müşerref-Muzaffer Samda İlkokulundan Öykü Kahraman ikinci, Orhangazi Orhanbey İlkokulundan Erva Gül Turan ise üçüncü oldu.

Ortaokul öğrencileri arası karikatür yarışmasında Nilüfer Cavit Çağlar Ortaokulu öğrencisi Öznur Özhan birinci olurken, İnegöl Prof. Dr. Selçuk Yahşi Ortaokulu öğrencisi Melikşah Sarıca ikinci, Karacabey İstiklal Ortaokulu öğrencisi Bahar Sol üçüncü olma başarısı gösterdi.

Lise öğrencileri arası slogan yarışmasında Osmangazi Bursa BTSO Celal Sönmez Spor Lisesinden Mahmut Can Demirci birinci, Orhangazi Süleymanşah Anadolu İmam Hatip Lisesinden Emirhan Kalem ikinci, Mustafakemalpaşa Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Zeynep Melis Güreç ise üçüncü oldu.