Bursa'da tır dolusu oyun Orhaneli'de

Oyun ve eğlenceyi ‘ToyMobil Park’ projesi ile çocukların ayağına kadar götüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, ilçe turları kapsamında bu kez Orhaneli’ndeki çocukların yüzünü güldürdü.BURSA (İGFA) - Orhaneli ilçe merkezinde yerini alan oyun tırı ve oyun parkları çocukların akınına uğradı.

Basket atma, buz hokeyi, çekiçle vurma ve şişme oyun alanı gibi birbirinden keyifli oyuncaklarla haşır neşir olan çocuklar, unutulmaz bir gün geçirdi.

17 ilçeyi gezmeye devam eden oyun tırı çocuklara eğlence için her türlü imkanı sağlanırken, etkinlikte Orhaneli Belediyesi de çocuklara pamuk şeker dağıtırken, çocuklar hem eğlendi hem de ağızlarının tadını doyasıya çıkardı.

Oyun tırında eğlenen çocuklar, oyun parkını ayağına kadar getiren Büyükşehir Belediyesi’ne mutlu tebessümler ile teşekkür etti.