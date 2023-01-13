 Bursa'da tarihi camiye Osmangazi hizmeti

Bursa'da Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yenilenen istinat duvarı, abdestlik ve tuvaletleri, çay ocağı, okuma odası ve bahçe düzenlemesi ile yepyeni bir görünüme kavuşan tarihi Hamzabey Camii’nde Cuma namazı kılıp, namaz sonrası cami bahçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.BURSA (İGFA) -Her hafta farklı bir mahallede Cuma namazını kılıp, ardından vatandaşlarla bir araya gelen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın bu haftaki adresi Hamzabey mahallesi oldu.

Son 10 yıl içerisinde yapılan çalışmalarla yepyeni bir görünüme kavuşan tarihi Hamzabey Camii’nde namaz sonrası vatandaşlarla oturup çay içen Başkan Mustafa Dündar, zamanla yıpranıp yıkılmaya yüz tutan istinat duvarını sağlamlaştırdıklarını, cami abdestlik ve tuvaletlerini yenilediklerini, ayrıca, Kur’an Kursu ve çevresinde düzenlemeler yaptıklarını söyledi.

Zemin ve yeşil alan düzenlemelerinin de tamamlanması ile tarihi Hamzabey Camii’nin maneviyatının daha hissedilir bir hale geldiğini ifade eden Başkan Dündar, “Hamzabey Camii, şehrimizdeki en önemli manevi değerlerimizden birisi. Zamana yenik düşüp yok olan tarihi eserlerimiz olsa da, Osmanlı’nın kuruluşundan günümüze gelmiş bu eserlerin maneviyatını, başka bir yerde bulamıyorsunuz. Bu güzellikleri koruyup yaşatmak, gelecek nesillere aktarabilmek çok önemli” dedi.

Osmangazi’nin 136 mahallesine de hizmet götürdüklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Vatandaşlarımızdan gelen talepler hiçbir zaman bitmez. Yapılan hizmetler, yeni talepleri de getiriyor. Her güzel iş, vatandaşlarımızın yaşadığı mahallesini sahiplenmesine bir vesile oluyor. Önemli olan, Bursa’mızda var olan tarihi dokunun, tarihi kimliğin korunup yaşatılması. Bizler de bunu yapıyoruz. Bir yandan tarihi mirası ayağa kaldırırken, diğer yandan da mahallelerimize yeni meydanlar, hizmet binaları, parklar ve spor tesisleri gibi pek çok hizmet üretiyoruz. En güzelini yapmak için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın da hizmetlerimizi takdir edip sahiplenmesi, bizler için de ayrı bir motivasyon oluyor. Osmangazi için, Bursa için hizmet üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.