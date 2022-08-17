Bursa'da sokak hayvanlarının dostu İnegöl Belediyesi

Bursa'da İnegöl Belediyesi, Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi hizmetleri ve sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarıyla can dostlarının en sadık dostu konumunda. 17 Ağustos Evsiz Hayvanlar Günü dolayısıyla sokak hayvanlarına ilişkin yapılan çalışmaları anlatan Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl'de yaşayan her canlının sorumluluğunu üstlendiklerini söyledi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, sadece vatandaşlar değil sokaklarda yaşayan can dostları için de hizmet üretiyor. Bu kapsamda Karalar bölgesinde bölgenin en kapsamlı Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi ile Hayvan Hastanesini hayata geçiren İnegöl Belediyesi, bu merkez ile can dostlarına şifa dağıtıyor.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 17 Ağustos Evsiz Hayvanlar Günü nedeniyle İnegöl Belediyesi’nin sokak hayvanlarına yönelik çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Başkan Taban, şehirde yaşayan her canlının sorumluluğunu üstlendiklerini ifade ederek; “Bizler sadece insanları değil, şehrimizin hayvanlarını da bitkilerini de tarih kokan sokaklarını, caddelerini de önemsiyoruz. Bu şehirde nefes alan her canlının üzerinde sorumluluk hissediyoruz. Bu düşünce ile bölgemizin de en kapsamlı hayvan hastanesini içerisinde barındıran Sahipsiz Hayvanlar ve Bakım ve Tedavi Merkezini İnegöl’e kazandırdık. Bu merkez sayesinde hem can dostlarımız hem de sokak hayvanlarıyla ilgili vatandaşlarımızın ilettiği talep ve başvuruları yerine getiriyoruz” dedi.

7 AYDA 2981 HAYVAN TEDAVİ EDİLDİ, 225 HAYVAN SAHİPLENDİRİLDİ

Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün bir yandan besleme, bir yandan tedavi ve bir yandan da sahiplendirme çalışmalarını sürdürdüğünü hatırlatan Başkan Taban, “Müdürlüğümüz 2022 yılının ilk 7 aylık sürecinde 2981 hayvanın tedavisini gerçekleştirdi. Yine 225 hayvan merkezimizden sahiplendirildi. Sahiplenmelerle ilgili de merkezimizden kedi ve köpek sahiplenen vatandaşlarımıza 6 ay boyunca rutin aşı ve tedavileri karşıladığımızı hatırlatmak istiyorum" dedi.