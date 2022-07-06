Bursa'da 'sıfır atık' ile engeller aşılıyor

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bursa Engelliler Federasyonu arasında imzalanan protokol kapsamında hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi ile Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı resmi ve özel tüm okul ve kurumlarda “Sıfır Atık ile Engelleri Aşıyoruz Kampanyası” ve “İkinci El Giysi Kampanyası” düzenleniyor.BURSA (İGFA) - Bursa İl Müftülüğü, İŞKUR Bursa İl Müdürlüğü, Bursaspor Kulübü Başkanlığı, Bursa Kalkınma ve Eğitim Kooperatifi (BURKOOP)’nin de destek verdiği kampanyanın tanıtım toplantısı Merinos AKKM Muradiye Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür, Bursa Engelliler Federasyonu Başkanı Ünal Şıpkan, kamu kurumlarının temsilcileri, basın mensupları, il ve ilçe millî eğitim idarecileri ve öğretmenler katıldı.

Tanıtım toplantısında konuşan Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, Millî Eğitim Müdürlüğü ile yapılan proje kapsamında 3 yıldır mavi kapak toplama kampanyası yürütüldüğünü belirtti.

Bursa Engelliler Federasyonu Başkanı Ünal Şıpkan, mavi kapak toplama kampanyamızın yanında bu kez ikinci el giysi kampanyası ilavesi ile çok farklı bir çalışma ortaya koyacaklarını belirterek, yürütülen çalışmalarda toplamış olduğumuz kampanya gelirlerini engellilerin ve dezavantajlı grupların ihtiyaçları için kullandıklarını söyledi. Bir yandan engelli ve dezavantajlı gruplarımızın yararlanacağı projenin aynı zamanda istihdama da katkı sağlayacağını belirten Şıpkan, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü Enerji Yönetim Biriminin, Bursa Engelliler Federasyonu ile işbirliği ile topladıkları mavi kapaklardan elde edilen gelir ile engelli bireylerin ihtiyaç duyduğu medikal malzemeler (tekerlekli sandalye, işitme cihazı vb.) ve serebral palsi hastaları için yardımcı araçlar temin edilecek.

İkinci el giysi kampanyasından elde edilen gelir ise dezavantajlı öğrencilerin eğitim süreçlerine destek sağlamak üzere kullanılacak.

Proje kapsamında en çok mavi kapak ve ikinci el giysi toplayan okul ve kurumlar, İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince birincilik ödülü ile ödüllendirilecek.