Bursa'da şehitlikte duygusal anma

Bursa Valiliği’nin koordinasyonunda Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Hamitler ve Pınarbaşı Şehitliklerinde anma töreni düzenlendi.BURSA (İGFA)- 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminin altıncı yıldönümünde, 15 Temmuz şehitleri Bursa’da da farklı programlarla anılıyor. Bursa Valiliği koordinasyonunda Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında Vali Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş başta olmak üzere Bursa protokolü ilk olarak Hamitler Şehitliği’ni ziyaret etti.

Burada şehit mezarlarına kırmızı karanfiller bırakan protokol üyeleri, şehitleri dualarla andı. Bursa protokolü daha sonra Pınarbaşı Şehitliği’ni ziyaret etti. Burada da tüm şehit mezarlarına kırmızı karanfiller bırakıldı, şehit yakınları ile sohbet edildi. Yapılan duanın ardından şehitlikteki anma töreni sona erdi.

15 Temmuz gecesi yaşanan ihaneti konu alan fotoğraf sergisi de Tarihi Belediye Binası yanındaki UNESCO Meydanı’nda ziyarete açıldı. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularının ‘Adım Ömer Halisdemir’ oratoryo gösterisi de beğeniyle izlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye’nin yakın tarihine kara bir leke olarak yazılan 15 Temmuz günü yaşananları unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.

15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçtiğini hatırlatan Başkan Aktaş, Türk milletini her daim tehlikelere karşı uyanık tutmak için ülke olarak mücadele edildiğini belirtti. Başkan Alinur Aktaş, “Programlar kapsamında şehitliklerimizi ziyaret ettik. Bu ülkenin bağımsızlığı ve birliği için tarihin her döneminde şehitler verdiğimiz gibi 15 Temmuz hain darbe kalkışması sırasında da şehitler verdik. Şehitlerimizin aileleriyle görüştük. Şehitliklerimizi ziyaret ettik. Pazar gününe kadar çeşitli programlarımız olacak. Tüm hemşehrilerimizi birlik ve beraberliğimizin göstergesi olan etkinliklere davet ediyorum. Şehitlerimizi rahmetle anıyorum, gazilerimize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yıldırım Emirsultan Camii, Osmangazi Muradiye Külliyesi ve Nilüfer Fatih Sultan Mehmet Camii’nde şehitlerin hayrına vatandaşlara helva ikramında bulunuldu.