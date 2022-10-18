Bursa'da 'sağlıklı beslenme' semineri

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yetişkinlerin gıda-okuryazarlığı yetkinliklerinin artırılması konulu Avrupa Birliği projesi kapsamında “Sağlıklı Beslenme Semineri” düzenledi.BURSA (İGFA) - Yetişkinlerin Gıda-Okuryazarlığı Yetkinliklerinin Artırılması Erasmus+ Projesi kapsamında Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde "Sağlıklı Beslenme" semineri Bursa'da düzenlendi.

Seminere Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül'ün yanı sıra Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Yıldıray İstanbullu, Bursa Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Mete Yılmaz, Tarım Peyzaj A.Ş. Yönetim Kurulu Bşk. V. Semih Polat, sektör temsilcileri ve vatandaşların katılımı ile gerçekleşti.

Proje hakkında konuşan Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Yetişkinlerin gıda-okuryazarlığı yetkinliklerinin artırılması (FOODTR)" adlı KA204-Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklık Projesinde; Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü koordinatörlüğünde; Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), Bursa Büyükşehir Belediyesi (TARIM A.Ş.), İl Müdürlüğümüz, Bursa Teknik Üniversitesi (BTU) , Gıda ve Konservecilik Ulusal Teknoloji Merkezi (CTC) (İspanya), Széchenyi István Üniversitesi (SZE) (Macaristan) ile Gıda ve Fermantasyon Teknolojileri Merkezi (TFTAK) (Estonya) proje ortakları olarak yer aldığına dikkati çekti.

Gıda okuryazarlığının bireylerin gıda ve beslenme hakkında bilgi edinebilme, değerlendirme, sağlıklı ve dengeli beslenme için uygun seçimler yapma, gıda israfının önüne geçmek ve sürdürülebilir gıda sistemlerinin sağlanabilmesi için bilinçli tüketim alışkanlıkları kazanma gibi konularda gereken bilgi, beceri ve davranışlara sahip olması olarak ifade edildiğii belirten Aygül, "Yetişkinlerin Gıda-Okuryazarlığı Yetkinliklerinin Artırılması" projesi ile bireylerin gıda okuryazarlığı becerilerinin arttırılması, sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmalarının sağlanması, toplumda gıda okuryazarlığının öneminin anlaşılması ve yaygınlaşması amaçlanmaktadır. Proje ve proje çıktılarımızın sağlıklı bir yaşam için çok önemli olduğunu düşünmekteyiz" dedi.

Çıktılardan biri olan Gıda Etiketleme Kılavuzu da her bireyin satın aldığı gıdayı sorgulayarak ve etiket bilgilerini doğru okuyarak güvenilir gıdaya ulaşması için faydalı olacağını belirten Aygül, projenin tüketicilere faydalı ve gıda güvenilirliğinin sağlanmasında yol gösterici olmasını diledi.