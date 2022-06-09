Bursa'da öğrenciler 'yeşil çevre' için ayrıştırdı

Bursa'da Yeşil Çevre Arıtma Tesisi ile Ekol Tabiat Koleji, Dünya Çevre Haftası kapsamında atık toplama etkinliği gerçekleştirdi. Arıtma tesisini gezen çocuklar, şenlikte keyifli anlar yaşadı.BURSA (İGFA) - S.S. Yeşil Çevre Arıtma Tesisi Kooperatifi ve Ekol Tabiat Koleji’nin Dünya Çevre Haftası farkındalık etkinliğine Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ve Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz katılırken çocuklar, Yeşil Çevre Caddesi’nde atık toplayıp ayrıştırdıktan sonra arıtma tesisini gezdi ve sonrasındaki şenlikte keyifli saatler yaşadı.

Çevre adına gurur duyulan bir gün yaşadıklarını kaydeden Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, amaçlarının gelecek nesillere çevre konusunda farkındalık aşıyabilmek olduğunu belirterek, "Bu dünya bize atalarımızdan emanet. Onlar nasıl bize yaşanılır bir dünya bıraktıysa biz de gelecek nesiller için aynı bilinçle hareket etmek zorundayız. Dolayısıyla çevre koruma bilincini küçük yaşlarda aşılamamız gerekiyor. Bu bilinçle geri dönüştürülebilir atıkları, çevremizdeki geri dönüşüm kutularına atalım" dedi.

Dünya Çevre Haftası kapsamında çok anlamlı bir etkinliğe imza atıldığını kaydeden Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz ise, çalışmalarıyla çevre için büyük mücadele veren ve Türkiye’ye örnek olmuş Yeşil Çevre’nin bölgemizde yer almasından dolayı gurur duyduklarını söyledi.

Ekol Tabiat Koleji öğrencileri de konuşmaların ardından Yeşil Çevre Caddesi üzerindeki çöpleri toplayarak ayrıştırdı. Öğrenciler daha sonra arıtma tesisini gezerek yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.