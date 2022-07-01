Bursa'da Mudanya Üniversitesi’ni Cumhurbaşkanı Erdoğan açacak

Bursa’nın tek vakıf üniversitesi olan Mudanya Üniversitesi’nin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.BURSA (İGFA) - Kuruluş sürecini tamamlayarak Ekim ayında eğitime başlayacak olan Bursa’nın 3. ve tek vakıf üniversitesi Mudanya Üniversitesi’nde açılış heyecanı yaşanıyor.

Bir dizi ziyaret ve açılış için 2 Temmuz Cumartesi günü Bursa’ya gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mudanya Üniversitesi’nin açılışını da yapacak. Açılış, saat 16.30’da canlı bağlantı ile gerçekleştirilecek. Mudanya Üniversitesi, Mudanya Mütarekesi'nin 100'üncü yılı olan 11 Ekim 2022 tarihinde 7 bölümle eğitime başlayacak.

Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Gıyasettin Bingöl, hedeflerinin dünya üniversiteleri arasında yer almak olduğunu belirterek, "Bu sene sanat ve sosyal bilimler fakültesinde psikoloji, mühendislik ve mimarlık fakültesinde endüstri mühendisliği, sağlık bilimleri fakültesinde de hemşirelik, meslek yüksekokulunda birçok bölümümüz ile eğitime başlıyoruz. Çocuklarımızın mutluluğu, sistemin yürümesi, iyi eğitim için bütün hazırlıklarımız tamam. Kısa sürede dünyanın bahsettiği bir üniversite olacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

Bingöl, kuruluş sürecindeki destekleri ve bizzat açılışını yapmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.