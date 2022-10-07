Bursa'da Milli Eğitim'den 'mesleki' iş birliği

Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. arasında Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü imzalandı.BURSA (İGFA) - 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamındaki alanlarda mesleki eğitim ve istihdam süreçlerinin hayata geçirilmesi amacıyla Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. arasında Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü İmzalandı.

TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.'de düzenlenen protokol imza töreni Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür ve TOFAŞ İnsan Kaynakları Direktörü Orçun Sarıca'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işletme iş birliğinde, okul ve işletme arasında gerçekleştirilecek eğitim faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları kapsayan protokol kapsamında ihtiyaç duyulan eğitim programları taraflarca belirlenecek ve gerekli planlamalar yapılacağı kaydedildi.

Protokol ayrıca; iş birliği yapılacak okullar ile eğitim alacak öğrencilerin belirlenmesi; Eğitim programını başarıyla tamamlayan öğrencilerin istihdamlarının desteklenmesi; Okullarda görev yapan öğretmenler için çeşitli kurslar ve/veya seminerler düzenlenmesi; Öğrenimini Mesleki Eğitim Merkezi Programı bünyesinde devam ettirecek öğrencilerin desteklenmesi; işletmede çalışan personelin Millî Eğitim Bakanlığı Önceki Öğrenmelerin Tanınması ve Denklik Yönergesi kapsamında başvurularının alınarak kalfalık/ustalık belgesi sahibi olmalarının sağlanması gibi konuları da kapsayacak.