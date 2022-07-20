Bursa'da memur adaylarına tam destek

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, Birlik Vakfı ve Bursa Pegem Akademi işbirliğiyle düzenlendiği ‘KPSS Fest’, memur adaylarının yoğun ilgisiyle tamamlandı. Ücretsiz eğitim programının son gününde memur adaylarıyla bir araya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tüm adaylara gönülden başarılar diledi.BURSA (İGFA) - Bursa’da KPSS’ye hazırlanan memur adaylarına 2018 yılından beri ücretsiz eğitim desteği sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da Birlik Vakfı ve Pegem Akademi işbirliğiyle Türkiye’nin en büyük ve en kapsamlı Genel Tekrar Kampı’na (KPSS Fest) ev sahipliği yaptı.

Tayyare Kültür Merkezi’nde 14 Temmuz’da 'Eğitim Bilimleri' alanıyla başlayan program, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki 'Genel Kültür / Genel Yetenek' alanı eğitimleriyle sona erdi.

Toplamda 2500’e yakın memur adayının takip ettiği eğitimlerin son gününde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da gençlerle bir araya geldi. Eğitimin yapıldığı salona gençlerin cep telefonu ışıklarıyla yaptığı gösteri eşliğinde giren Başkan Aktaş’a programda Birlik Vakfı Bursa Şube Başkanı Mustafa Bayraktar da eşlik etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye’nin, akıllı, vizyonu olan, geleceğe kararlı bir şekilde bakan devlet memurlarına ihtiyacı olduğunu belirterek, sınava hazırlanan tüm memur adaylarına başarılar diledi. Bu programın tek gayesinin gençlerin hayallerine ulaşması olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, "Başarılı hayatları inceleyin hepsinin altında yoğun emek ve gayret vardır. Hepinize başarılar diliyorum, Allah yardımcınız olsun” dedi.

Programda memur adaylarına seslenen Birlik Vakfı Bursa Şube Başkanı Mustafa Bayraktar ise, “Aklınıza Birlik Vakfı’nın burada ne işi var? Diye bir soru gelebilir. Bizim işimiz bu. Gençlerimizi hayata hazırlayacak ortamları ve imkanları sunmak. Karşılığında hiçbir isteğimiz yok. Karşılığını görev aldığınız yerlerdeki bu millete yapacağınız hizmetlerle vereceğinize eminiz. Hepiniz gençsiniz, hayallerinizi süsleyen hedefleriniz var. Karşınıza çıkan olumsuzluklardan etkilenmeyin. Unutmayın Türkiye’nin en büyük sermayesi siz gençlersiniz” diye konuştu.

Başkan Aktaş, konuşmaların ardından Pegem Akademi eğitmenlerinden Yasemin Özkanlı günün anısına tablo hediye etti.