Bursa'da liselilere Sebze Hali’nde eğitim

Bursa’da kırsal kalkınmanın sağlanması hedefiyle bir taraftan üretimin artırılması için çiftçilere her türlü desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan da gıdada ürün kayıplarının azaltılması ve israfın önlenmesine yönelik eğitim çalışmaları gerçekleştiriliyor.BURSA (İGFA) - Dünya genelinde hızlı nüfus artışı ve buna bağlı olarak tarım topraklarının sınırlı olması, beslenme ihtiyaçlarının karşılanmasını önemli gündem maddelerinden biri haline getirdi.

Bu kapsamda bir taraftan kırsal üretimin artırılması, kalitesinin yükseltilmesi gibi çalışmalar hayata geçirilirken, diğer taraftan ürün kayıplarının azaltılması ve israfın önlenmesi de önem kazandı.

Bursa’da kırsal kalkınmanın sağlanması için çiftçileri her alanda destekleyen Büyükşehir Belediyesi, gıdada ürün kayıplarının azaltılması ve israfın önlenmesine yönelik, Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde eğitim çalışmalarına hız verdi. Sürdürülebilir Tarım İçin Sürdürülebilir Eğitim Modeli Meyve, Sebze, Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık/Bilinçlendirme Programı kapsamında Osmangazi Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Hikmet Şahin Kent Hali’nde ağırlandı.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nde görevli Ziraat Mühendisi Gülay Yıldırım, öğrencilere gıda kaybı ve israfın önlenmesinin önemine yönelik bilgilendirme sunumu yaptı. Daha sonra hal esnafını gezip onlarla sohbet eden öğrenciler, ürünlerin nasıl depolandığı ve nasıl nakledildiğini bizzat saha görmüş oldu.