Bursa'da kültürlerin başkenti İnegöl

Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği 35. Uluslararası Kültür Sanat Festivali kapsamında devam eden çadır etkinliklerini ziyaret eden Belediye Başkanı Alper Taban, “Burada farklı kültürleri yaşatırken, aynı zamanda hepimizin ortak paydası İnegöl. İnegöl kültürlerin başkenti. Tüm kültürler bu merkezde toplanmış” dedi.BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi tarafından düzenlenen 35. Uluslararası Kültür Sanat Festivali devam ediyor. 31 Temmuz’da sona erecek festivalde kültür derneklerinin çadır etkinlikleri büyük coşkuya sahne olurken, kültürlerin yaşatıldığı bu alanda Belediye Başkanı Alper Taban da her akşam farklı derneklerin çadırlarına misafir oluyor.

Çadır etkinlikleri ziyaretleri kapsamında Çarşamba akşamı beraberindeki heyetle birlikte Başkan Taban sırasıyla; Dağ-Der, Anadolu Kültür Derneği ve İnegöl Çorum Dernekleri Federasyonu (İÇDER) çadırlarını ziyaret etti.

Ziyaretler sırasında kalabalık vatandaşlara yönelik konuşmalar yağan Başkan Taban, İnegöl’ün kültür zenginliğinden söz etti.

Kültürlerin birbirleriyle kaynaştırılması ve yaşatılması gibi kendilerine görevler üstlendiklerini kaydeden Taban, bunları da kültür sanat festivalleriyle en iyi şekilde yapıldığını söyledi. “Burada farklı kültürleri yaşatırken, aynı zamanda hepimizin ortak paydası İnegöl" diyen Taban, "İnegöl kültürlerin başkenti. 81 vilayetin tamamından insanımız yaşıyor burada. Tüm kültürler bu merkezde toplanmış. Yine Kafkas coğrafyasından, Balkan coğrafyasından, Türki cumhuriyetlerinden yaşayan insanlar var İnegöl’de. Herkes kendi kültürünü yaşatmanın gayreti içerisinde. Buna katkı veren derneklerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.