Bursa'da Kestelli çocukların 'süt' keyfi

Bursa'da Kestel Belediyesi ve Eker'in katkılarıyla hazırlanan Dünya Süt Günü Etkinliği, Aile Parkı'nda renkli gösteriler ve etkinlikler ile gerçekleşti.BURSA (İGFA) - Kestel Belediyesi tarafından Dünya Süt Günü etkinlikleri kapsamında, Anaokulu ve İlkokul öğrencileriyle coşkulu bir kutlama gerçekleşti.

Etkinlikte anaokulu ve ilkokul öğrencilerine süt dağıtımı yapılarak, sütün faydaları hakkında eğitici bilgiler verildi.

Hacivat-Karagöz ve Animasyon gösterileri ile çocuklar keyifli anlar yaşadı.

Belediye Başkanı Önder Tanır, etkinlik sonrası çocuklara süt ikramında bulundu. İnsanlık için, insan için hayati önem taşıyan, doğumdaki ilk gıdamız olan süt için bir arada olduklarını belirten Başkan Tanır, "Süt sağlığı açısından son derece önemli, alternatifi olmayan, tüketimi zorunlu olan hayati bir gıdadır. İşte bu hayati gıdanın tüketilmesi kadar önemli olan başka bir nokta ise üretilmesidir. Çünkü üretimi olmasa, tüketim talebi de hiçbir şey ifade etmez" dedi.