Bursa'da kesintisiz ulaşıma bir hamle daha

Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehir içinde yaşanan trafik sıkıntısının önüne geçmek ve konforlu ulaşımı sağlamak amacıyla başlattığı kavşak düzenleme çalışmaları kapsamında İnönü Caddesi-Zafer Bulvarı-Gazi Caddesi kesişimi olan Matador Kavşağı’nda çalışmalara başladı.BURSA (İGFA) - Bursa'da trafikte yaşanan aksaklıkların ortadan kaldırılması için çözümler üreten Büyükşehir Belediyesi, araç karmaşasının çok fazla yaşandığı İnönü Caddesi-Zafer Bulvarı-Gazi Caddesi kesişimi olan Matador Kavşağı’na el attı.

Bölgede başlatılan çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bölge mahalle muhtarları ve vatandaşlarla da sohbet etti.

Bursa’nın çok güzel ve yaşanabilir bir şehir olduğunu ancak hızlı büyümeden dolayı trafik ve ulaşım noktasında bazı sıkıntıların yaşandığını söyleyen Başkan Aktaş, trafikteki tüm aksaklıkları giderene kadar yeni çözümler üreteceklerini belirtti.

Göreve geldiği günden bu yana bölge muhtarlarının kavşakta bu tür bir çalışmaya ihtiyaç olduğunu anlattığını ifade eden Başkan Aktaş, "Matador kavşağında artık imalat safhasına geçiyoruz. Kavşak inşaatı tamamladığında Zafer Bulvarı’ndan sıkışan ve İnönü Caddesi’ni stres altına sokan trafiği problem olmaktan çıkarmış olacağız. İnönü Caddesi–Zafer Bulvarı Kavşağı mevcut fiziki yapısı sebebiyle bölgedeki trafik akışını yönlendiremiyor. Gün içerisinde hemen hemen her saatte trafik sıkışıklığı yaşanıyor. Güzergahta atölyelerin, imalathanelerin ve konut yoğunluğu olması bunda etkisi var. 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hükümleri doğrultusunda kavşak alanı için bütüncül bir tasarım projesi hazırladık” diye konuştu.

Düzenlemeyle Zafer Bulvarı üzerinden gelen trafik akışının, Zafer Sokak kesişiminde inşa edilecek dönel adalı kavşakla yavaşlatılmış olacağını hatırlatan Başkan Aktaş, bu sayede hem kavşak alanında oluşan trafik karmaşasının düzenleneceğini hem de İnönü Caddesi kesişimine iletilen trafik yükünün kontrol altına alınacağını söyledi.

Gazi Caddesi’nin yapılan kamulaştırma çalışmasıyla imar planlarında öngörülen nihai hattına alınacağını belirten Başkan Aktaş, Gazi Caddesi’nin İnönü Caddesi’ne direkt erişiminin sağlanmış olacağını ifade etti. Aktaş, İnönü Caddesi–Zafer Bulvarı–Gazi Caddesi kesişiminin 4 fazlı sinyalize kavşakla düzenleneceğini anlattı.