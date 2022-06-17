Bursa'da İnegöl protokolü karne heyecanına ortak oldu

Bursa İnegöl’de 67 bin 912 öğrenci, bugün karne heyecanı yaşadı. Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban ve Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru da Dr. Emin Acar İmam Hatip Ortaokulunda öğrencilerin karne heyecanına ortak oldular.BURSA (İGFA) - Öğrenci ve genç nüfusuyla geleceğin dinamik şehirlerinden biri olan İnegöl’de bugün; 143 resmi ve 59 özel okul olmak üzere toplam 202 okulda; ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde 67 bin 912 öğrencimiz karne aldı.

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban ve Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru da bugün 10.30’da Dr. Emin Acar İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen karne töreninde öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Okulda düzenlenen törende karneler dağıtılmadan önce çok amaçlı salonda öğrenci ve velilerin katıldığı bir program düzenlendi. Burada kısa bir selamlama konuşması yapan İnegöl Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru, 2021-2022 eğitim öğretim yılını 68 bin öğrenci ve 3 bin 200 öğretmenle birlikte tamamladıklarını ifade ederek öğrencilere karnelerinin hayırlı olmasını diledi.