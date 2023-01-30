Bursa'da İnegöl 'kar'ı hazır kıta bekliyor!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kırsalda başlayan ve hava tahminleri raporlarında merkeze de düşmesi an meselesi olan kar yağışı öncesi yerel belediye uyarı ve bilgilendirmede bulundu.BURSA (İGFA) - Hafta sonu kırsalda yağan kar yağışı, Meteoroloji’nin verdiği bilgiye göre hafta içerisinde ilçe merkezine de yağması bekleniyor.

Servis ve halk otobüsleri güzergâhları başta olmak üzere ulaşımda sorun yaşanmaması, olumsuzluklara mahal verilmemesi adına İnegöl Belediyesi ekip ve ekipmanları ile birlikte karla mücadele çalışmaları için hazırda beklerken vatandaşların da hazırlıklı olmaları noktasında uyarıda bulunuldu.

184 PERSONEL VE 41 ARAÇ HAZIRDA

İnegöl Belediyesi tarafından yapılan uyarı açıklamasında, "Kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi adına geçtiğimiz aydan bu yana hazırlıklarımızı tamamlamış ve karla mücadele için kollarımızı sıvamıştık. Geçtiğimiz gün kırsalda başlayan kar yağışında herhangi bir sorun yaşanmamıştır. Merkezde de bu akşam itibariyle kar yağışlarının başlayacağı haberi üzerine 184 personelimiz ve 41 aracımızla hazır olarak beklemekteyiz" denildi.

Karla mücadele esnasında yolda kalan araçların genellikle yaz lastikli olduğunu bildiren ekipler, bu konuda vatandaşların kış lastiksiz kesinlikle yolculuk yapmamasını, kar zinciri noktasında hazırlıklı olmalarını önemle rica etti.

Bu arada Türkiye’nin en ulaşılabilir kurumu olan İnegöl Belediyesi, 153 ve 05301573000 WhatsApp Çözüm Merkezi hatları ile 7/24 İnegöllü vatandaşların hizmetinde olmaya devam ediyor.