Bursa'da İlköğretim Haftası coşkuyla kutlandı

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı İlköğretim Haftası Bursa'da coşkuyla kutlandı. Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür, beraberindeki idareci ve öğretmenlerle birlikte İlköğretim Haftası münasebetiyle Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.BURSA (İGFA) - Bursa'da İlköğretim Haftası dolayısıyla çelenk sunma töreni ardından kutlamalara Mustafa Münevver Olağaner İlkokulu’nda Vali Yakup Canbolat ve Bursa protokolünün katılımıyla düzenlenen programla devam edildi.

Eğitim öğretimin en temel amacının, kişinin yaşadığı çağa ve topluma faydalı bir birey olarak yetişmesini sağlamak olduğunu belirten Bursa Valisi Yakup Canbolat, beşikten mezara kadar süren bir süreci ifade eden eğitim öğretim ile bireyin amaçlarının davranışları, bilgi düzeyi ve yaşamına dair pek çok önemli hususu şekillendirdiğini kaydetti.

"Hedefimiz; olup biteni durup izlemek değil, olan bitene yön vermek olmalıdır” diyen Vali Canbolat, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ilk ve ortaöğretim kurumlarının tamamında ücretsiz ders kitabı dağıtımının gerçekleştirildiğini kaydetti.

Bursa olarak eğitimde sürekli çıtayı yukarılara çıkarttıklarını belirten Canbolat, "Ülkemiz genelinde Liselere Giriş Sınavına katılım yüzde 83,45 iken İlimizde bu oran yüzde 88,40’tır. Bu yıl 7 öğrencimiz LGS sınavından tam puan alarak hepimizin gururu olmuşlardır. Üniversite sınavlarında ise ilimiz yine güzel başarılara imza atmış, 106 öğrencimiz ilk 1.000 öğrenci içerisinde yer almıştır. Özellikle ‘Kitapsız kütüphane kalmasın’ mottosuyla 2021’de çıktığımız hizmet yarışını alnımızın akıyla devam ettiriyoruz. Geçtiğimiz yıl ilimiz genelinde mevcut okullarımızın kütüphanelerinde 1,1 milyon kitap varken, bu yıl itibariyle bu rakamı 3,3 milyona çıkartmanın haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.

Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür ie, geçen hafta uyum eğitimleri kapsamında okullarıyla ilk kez tanışan öğrencilerimizin heyecanına ortak olduklarını, bugün bin 949 okulda 658 bin öğrenci ve 43 bin öğretmenle her kademe ve sınıf seviyesinde eğitim öğretime başladıklarını belirterek, yeni dönemin hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Konuşmalar sonrasında okulun öğrencisi tarafından şiir okundu ve Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu tarafından halk oyunları gösterisi yapıldı. Sonrasında Vali Yakup Canbolat protokol ile birlikte sınıfları ziyaret etti. Daha sonra Osmangazi Ahi Hasan Ortaokulunu ziyaret eden Vali Canbolat, okulun öğretmen ve öğrencileriyle bir araya geldi.