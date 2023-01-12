Bursa'da hedef 'Temiz Şehir İnegöl'

Bursa İnegöl Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 2022 yılı çalışmalarını değerlendiren Belediye Başkanı Alper Taban, hedeflerinin “Temiz Şehir İnegöl” unvanına erişmek olduğunu söyledi.BURSA (İGFA) - Temiz şehir, marka kent İnegöl olgusuna ulaşabilmek adına 7/24 düsturuyla çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediyesi, ortaya koyduğu çalışmalar ile çevre dostu bir belediyecilik anlayışı sergiliyor.

En temiz şehir İnegöl hayalini gerçeğe dönüştürmek isteyen Belediye Başkanı Alper Taban, bu alanda önemli çalışmalara imza atan Temizlik İşleri Müdürlüğünün 2022 yılı faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Başkan Taban, “Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ortaya koyduğu çalışmalarıyla 2022 yılını verimli ve etkin bir şekilde geçirdi. Temiz şehir, marka kent İnegöl hedefine ulaşmak adına tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Burada amacımız ‘aslolan kirletmemektir’ anlayışını tüm ilçe halkımıza benimseterek, gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak. Bu düsturla bir yandan rutin temizlik hizmetlerini sürdürürken bir yandan da eğitimler ve farkındalık çalışmalarıyla hedefe yürüyoruz” dedi.

100 BİN TON EVSEL ATIK, 6 BİN 250 TON GERİ DÖNÜŞÜM TOPLANDI

Temizlik hizmetlerinin 203 ve geri dönüşüm hizmetlerinin ise 26 olmak üzere toplam 229 personel ile İnegöl’de temizlik çalışmalarının sürdürüldüğünü ifade eden Başkan Taban, “Temizlik İşleri Müdürlüğümüz; genel sokak temizliği, evsel atık bertarafı, yıkama çalışmaları, park temizlikleri, ambalaj atığı toplanması, bitkisel atık yağ toplanması, mavi kapak toplanması, atık giysi toplanması, elektronik atık toplanması, atık pil toplanması gibi çalışmalarını ücretsiz olarak sürdürüyor. Bunun yanı sıra; moloz alımları, ahşap vb. atıkların alımları ile tehlikesiz endüstriyel atıkların toplanması hususunda da belli bir ücret mukabilinde çalışma yapılıyor. 2022 yılına baktığımızda ekiplerimiz; yaklaşık 100 bin ton evsel atık topladılar. Yine 6 bin 250 ton geri dönüşüm, bin 453 ton endüstriyel atık, 2 bin 350 kilo atık yağ ve 788 kilo atık pil topladı” açıklamalarında bulundu.