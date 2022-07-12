Bursa'da Güzelyalı’nın 1/bin ölçekli revizyon planlarına yerel onay

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Güzelyalı mahallesinin 1/1000 ölçekli revizyon planlarına ilişkin 238 adet askı itirazı yerel belediye meclisinden oyçokluğuyla geçerek, onaylandı.BURSA (İGFA)- Bursa'da Mudanya Belediye Meclisi’nin Temmuz ayı olağan toplantısı Güzelyalı’daki Atatürk Parkı’nda yapıldı. Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz başkanlığındaki mecliste, 1/1000 Ölçekli Güzelyalı Revizyon Uygulama İmar Planı’na ilişkin 238 adet askı itirazı ile ilgili Raporu görüşüldü.

Söz konusu imar planı ve yapılan askı itirazları oy çokluğu ile kabul edilirken, karar Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’ne gönderildi.

Yapılması gerekenlerin plancılar ve komisyon üyeleri tarafından titizlikle incelenerek yapıldığına dikkat çeken Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, adaletli bir plan yapıldığını, kimsenin mağdur olmamasını esas alarak planları hazırladıklarını söyledi. Planların yüzde 93’lük kısmında tüm sorunları çözdüklerini dile getiren Başkan Türkyılmaz,“Yüzde 7’lik kısım için de tüm mücadelemizi veriyoruz. İlgili bakanlıklara başvurularımızı yaptık ancak henüz cevap alamadık. Konunun çözümü TBMM ve ilgili bakanlıklardır” dedi. Mahkemenin iptal gerekçelerinin tamamen ortadan kaldırıldığı bir karar aldıklarını belirten Türkyılmaz, “Hazırladığımız ve onayladığımız planların iptal edilmesi mümkün değildir. Umuyorum ki Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi de aynı şekilde onaylar ve bir daha bu mağduriyetler yaşanmaz” dedi.

ESENCE, EĞERCE VE SÖĞÜTPINAR PLANLARI ONAYLANDI

Öte yandan Temmuz ayı meclis toplantısında 228 hektarı kapsayan Esence, Eğerce ve Söğütpınar 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı revizyonu da oy birliği ile kabul edildi. Onaylanan plan revizyonunun plansız ve sağlıksız şehirleşme uygulamalarının yerine modern, günümüzün koşullarına ve gelecekteki ihtiyaçlara cevap vereceğini ifade eden Türkyılmaz, “İlgili kurumların görüşleri ve yasalar ne gerektiriyor ise onlar yapıldı. Onun haricinde bir uygulama yapmadık” dedi.

“MESUDİYE PLANLARI BAKANLIĞIN YETKİSİNDEDİR”

Mesudiye Mahallesi’ne ait planların onay yetkisinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait olduğuna dikkat çeken Başkan Türkyılmaz, “Mesudiye Doğal Yaban Hayatı Koruma Alanında kaldığı için plan onay yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndadır. Mesudiye mahallemiz için de hazırladığımız planları ilgili bakanlığın onayına sunacağız. Planların hazırlanmasına büyük çaba gösteren meclis üyelerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Geçmişte yapılan hataların cezasını hemşerilerimizin çekmesine izin vermeyeceğiz. Tüm Mudanya’mıza hayırlı olsun” diye konuştu.