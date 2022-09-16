Bursa'da Gürsulular Başkan Işık'la hasbihalde

Gürsulular, ilçelerinde yapılmasını istedikleri çalışmaları, talep ve önerilerini, mahallelerini ziyaret ederek kendilerini dinleyen Başkan Işık’a iletme olanağı buluyor.BURSA (İGFA) - Gürsulular, Gürsu Belediyesi’nce organize edilen programlarda biraraya geldikleri Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık’la sohbet ederek talep ve önerilerini iletiyor.

Gürsu Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nce, Gürsu’nun tüm mahallerinde gerçekleştirilen kültür sanat programlarında mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Mustafa Işık, her hafta bir mahallede düzenledikleri düzenlediğimiz programlarda vatandaşlarla buluştuklarını kaydetti.

"Eğlencelerine katılarak sohbet ettiğimiz hemşehrilerimizin Belediyemizden beklentilerini dinleyerek, talepleri doğrultusunda çözümler üretiyoruz. Tüm hemşehrilerimizi, sosyal medya hesaplarımızdan duyurduğumuz programları takip ederek, programlarımıza katılmaya davet ediyorum” dedi.

Gürsu’nun her mahallesinde düzenlenen programlarda, ilçe halkıyla bir araya gelen Başkan Işık, tek tek sohbet ettiği vatandaşların taleplerini not alarak, çözüm üretiyor ve önerileri dinleyerek hayata geçirilecek hizmetlere yön veriyor.