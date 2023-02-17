Bursa'da Gürsu Zabıtası tarihleri geçen ürünleri imha etti

Bursa'da Gürsu Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşlardan kendilerine iletilen bir ihbarı anında değerlendirerek tatlı satışı yapan zincir bir işletmeyi denetledi. Son kullanma tarihi geçmiş 8 adet ürüne el koyan zabıta ekipleri işletmeye de para cezası kesti.BURSA (İGFA) - Afet bölgesindeki yaraları sarabilmek için tüm gücüyle bölgede faaliyet gösteren Gürsu Belediyesi, ilçedeki denetim ve olağan süreçle alakalı tüm sorunlara da yetişiyor.



Halk sağlığı ve hijyen tedbirleri yönündeki yaptığı çalışmalar ve aldığı önlemlerle Gürsulu vatandaşların her an yanında olan Gürsu Belediyesi Zabıta Ekipleri, yine oluşabilecek bir sağlık sorununu önlemiş oldu. Kendilerine ulaşan vatandaş ihbarını anında değerlendiren zabıta ekipleri, Gürsu’da tatlı satışı yapan zincir bir işletmeyi denetledi. Denetim neticesinde son kullanma tarihi geçmiş ürünler olduğu tespit edildi. Gürsu Zabıtası, 8 adet ürüne el koyarak imha etti.

İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi’nde faaliyet gösteren tatlı satışı yapan zincir işletmeye ayrıca para cezası da kesildi.

Denetim ve çalışmalarına aralıksız devam eden Gürsu Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaştan gelen tüm şikayet, istek ve önerileri titizlikle inceliyor.