Bursa'da 'Gemlik Zeytini' uluslararası 29'uncu buluşmaya hazırlanıyor

Bursa'nın Gemlik ilçesinin en önemli markası olan dünyaca ünlü zeytini, bir kez daha düzenlenen festival ile değerine değer katmaya hazırlanıyor.BURSA (İGFA) - Gemlik zeytini, dev organizasyon ile bir kez daha gerek Türkiye’de gerekse uluslararası alanda geniş kitlelere ulaşacak.

Gemlik Belediyesi, ilçenin geçmişine, tarihine ve kültürüne sahip çıkmak adına, önceki yıllarda yapılan zeytin konulu festival, etkinlik ve eğlence programlarını araştırdı. Yapılan araştırmalar sonucu Zeytin Festivali’nin yaklaşık 50 yıldır çeşitli aralıklarla Turizm Festivali başta olmak üzere farklı isimlerle geleneksel hale geldiği anlaşıldı. Belediye ekipleri, ilçenin tarihine sahip çıkmak adına bu yıl gerçekleşecek festivali “29. Uluslararası Gemlik Zeytini Festivali” olarak adlandırdı.

29. Uluslararası Gemlik Zeytini Festivali, 9, 10 ve 11 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. Festival, 11 Eylül Gemlik’in Düşman İşgali’nden Kurtuluşu gününde görkemli programlarla sona erecek.

Festival kapsamında, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, Zeytin Çiçeğine Ezgiler konserini gerçekleştirecek. Klasik müzik konseri, 8 Eylül 2022 Perşembe günü, saat 21.00’de Zeytin Dalı Meydanı’nda düzenlenecek. Eray İnal’ın şefliğindeki konserde Burcu Özcan ve Gökçe Özler solist, Zeynep Soyberk ise Konzertmeister olarak görev alacak.

Festival bu yıl da, 9 Eylül 2022 Cuma günü saat 19.00’da Engelsiz Kafe’den İskele Meydanı’na gerçekleşecek kortej ile başlayacak. Kortejde zeytin üreticileri traktörleri ile yer alacaklar. Tüm programların sunuculuğunu radyocu ve oyuncu Ceyhun Yılmaz üstlenecek. İlk gün Türk Halk Müziği sanatçısı Özgür Can Çoban sahne alacak. 10 Eylül 2022 Cumartesi günü ise saat 20.00’de, Kumla Meydanı’nda DJ Echo sahne alırken Gemlik İskele Meydanı’da saat 19.00’da Danilo Zanna ile Zeytinli Lezzetler söyleşisi düzenlenecek. Saat 22.00’de ise Volkan Konak sahne alacak. 11 Eylül 2022 Pazar günü de Kurşunlu Tahtalı Çarşı’da saat 20.00’de Ahmet Gültekin Türk Halk Müziği konseri, İskele Meydanı’nda 14.00’te Didem Zeybek ile Zumba Gösterisi gerçekleşecek, 22.00’de ise Hakan Altun sahne alacak.

Gemlik’in tüm dünyada tanınan markası Gemlik Zeytini’nin hak ettiği değeri görmesi için ellerinden gelenin fazlasını yaptıklarını söyleyen Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Bu festival eğlenip keyifli vakit geçireceğimiz programlar olmanın yanı sıra tüm Gemlik zeytinimizin tanıtımına katkı sağlayan önemli bir çalışmadır” dedi.

Başkan Sertaslan, tüm hemşehrileri başta olmak üzere Gemlik çevresinden, çevre ilçe ve illerden herkesi 29. Uluslararası Gemlik Zeytini Festivaline davet etti.