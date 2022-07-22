Bursa'da esnafın sorunları masaya yatırıldı

Bursa’da yaşam kalitesinin artırılması adına toplumun tüm kesimlerine dokunacak adımları atan Bursa Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği çalıştay ile bu kez esnafın sorunlarını ele aldı.BURSA (İGFA) - Bursa’da özellikle pandemi sürecinde oldukça zorluklar yaşayan esnafa can suyu olacak destek paketlerini bir bir devreye alan Bursa Büyükşehir Belediyesi, şimdi de esnafın yaşadığı sorunlara köklü çözüm üretmek için çalıştay düzenledi. BESOB’a bağlı tüm oda başkan ve yöneticilerinin katıldığı çalıştayda, sorunlar tek tek anlatıldı, çözüm önerileri sunuldu.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen çalıştaya, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Refik Özen, Mustafa Esgin ve Atilla Ödünç, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit ile BESOB’a bağlı 103 oda başkanı ve yöneticileri katıldı. Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının da hazır bulunduğu toplantıda tüm oda başkanları tek tek söz alıp, başta Kestel Çataltepe Sanayi Sitesi olmak üzere sektörleriyle ilgili yaşadıkları sorunları dile getirdi.

ESNAFIMIZIN ÖNÜNÜ AÇACAĞIZ

Toplantıyı değerlendiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, esnafın dile getirdiği sorunların tek tek not alındığını, yapılan istişare ve alınan görüşlerle önemli bir noktaya geldiklerini söyledi.

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Fahrettin Bilgit ise yapılan çalıştayın esnaflar adına çok olumlu geçtiğini söyledi.

Eleştiriden ziyade çözümden yana olduklarını belirten BESOB Başkanı Bilgit, “Belediye başkanımızın esnafla ilgili düzenlemiş olduğu çalıştay çok olumlu geçti ve çok mutlu bir şekilde ayrılıyoruz. Bu tür çalışmalarla zaman zaman bir arada gelip, sorunları eleştirmek yerine çözümden yana olmak istiyoruz. Yaşadığımız şehrin güzelleşmesi biraz da bizlere bağlı” diye konuştu.

Toplantıda söz alan Bursa Milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Refik Özen ve Atilla Ödünç ile AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da başta Çataltepe sanayi sitesi olmak üzere dile getirilen sorunların çözümü noktasında gerekli her türlü desteği vereceklerini vurguladı.