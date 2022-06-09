Bursa'da el cerrahisi ile önemli buluşma

Bilimsel çalışmalara katkısını devam ettiren VM Medical Park Bursa Hastanesi, el cerrahisi ile ilgili sağlık hukukuna yönelik bilgilerin paylaşıldığı önemli bir bilgilendirme etkinliğine ev sahipliği yaptı.BURSA (İGFA) - VM Medical Park Bursa Hastanesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen El Cerrahisi Sağlık Hukuku Konferansı’nda Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tufan Kaleli, meslektaşlarıyla önemli bilgiler paylaştı.

Bursa’da 15’inci yıllarını geride bıraktıklarını vurgulayan VM Medical Park Bursa Hastanesi Genel Müdürü Metin Arslan, gerek sağlık hizmetleri noktasında, gerek sosyal sorumluluk alanında ve gerekse de bilimsel çalışmalara katkı konusunda Bursa’da bugüne kadar birçok ilke imza attık ve atmaya da devam ettiklerini söyledi.

Bursa ve dışından birçok hekimin katıldığı El Cerrahisi Konferansı’nda tedavi hatası, yetki sınırı ve yükümlülük konularında meslektaşlarını bilgilendiren Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tufan Kaleli ise bu alanda görev alacak hekimlerin müfredata ve mevzuata çok iyi hakim olması gerektiği mesajını verdi.

Konferansın moderatörlüğünü yapan VM Medical Park Bursa Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Murat Saylık da “Ortopedi ve travmatoloji uzmanlarının yanı sıra plastik cerrahi hekimlerimizle çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Başka branşlardan da hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarına da gösterdikleri ilgi için çok teşekkür ediyoruz” dedi.