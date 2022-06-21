Bursa'da Egeberk'li miniklerin mezuniyet sevinci

Bursa'da Özel Egeberk Anaokulu, Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) Salonu'nda düzenlediği görkemli mezuniyet töreniyle 2021-2022 eğitim öğretim yılını noktaladı.BURSA (İGFA) - Bu yıl Bursa Akademik Odalar Birliği salonunda iki bölüm halinde gerçekleşen geleneksel yıl sonu etkinliklerinde 3-6 yaş grubundaki öğrenciler, hazırladıkları renkli gösterilerle adeta görsel bir şölen sundular.

Salonu dolduran velilerinin gurur olan Egeberkli minikler; bale resitalinden cimnastiğe, folklor gösterisinden Türkçe, İngilizce ve Almanca olarak sahneledikleri müzikale kadar yetenekleriyle büyük alkış aldılar.

Yılsonu etkinliğinde konuşan Özel Egeberk Anaokulu Kurucu Müdürü Nesrin Civan, “Egeberk ailesi olarak çocuklarımızla gurur duyuyoruz. Umarım gelecek sene bundan çok daha güzel bir yıl olur. Mezun olan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.