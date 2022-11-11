Bursa'da doğal afet gününde 'Mahalle Afet Timi' vurgusu

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, 1999 yılında gerçekleşen ve yakın tarihin acılı hikayelerinden biri haline gelen Düzce Depremi’nin yıldönümünde deprem gerçeğine dikkat çekti.BURSA (İGFA) - Davut Gürkan, AK Parti İl Sosyal Politikalar Başkanlığı öncülüğünde, mahalle gönüllülerinden oluşan ve olası afet durumlarında ilgili ekiplere destek vermek amacıyla kurulan Mahalle Afet Timleri’nin (MATİM) teorik ve pratik eğitimlerinin aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.

Başkan Gürkan, olası afetler durumunda can kaybının mümkün olduğunca en aza indirilebilmesi için eğitimli ekiplerin en kısa sürede müdahale yapmasının kritik bir öneme sahip olduğuna vurgu yaptı.

Toplumların yaşadıkları kötü deneyimlerden dersler çıkartma refleksinin geleceğe yönelik emin adımlar atılmasının önemli bir şartı olduğuna vurgu yapan Başkan Gürkan, "Devletimiz başta deprem olmak üzere, bir çok doğal afetin oluşum sahasında yer alıyor. Doğal afetlere karşı toplumun tüm kesimlerinin bilinçli ve eğitimli olmasını önemsiyoruz. Bizler de bu hedefle MATİM'i kurduk ve teşkilatlandırdık. Yapılan eğitimlerde, katılımcılarımızın o büyük kriz anında başkalarına eğitimli ve bilinçli olarak yardım etme motivasyonlarını gördük. Oluşumun temelinde mahalle olduğu için katılımcılarımız mahallelilik ve komşuluk bilinciyle de hareket ediyorlar. 12 Kasım gibi acıların yaşandığı bir günde afetlere karşı bilinçlenmenin önemine bir kez daha vurgu yaparak, tüm Bursalı hemşerilerimize MATİM’lere katılarak, olası durumlarda ailelerine, mahallelerine, komşularına yardımcı olacak eğitimleri alabilirsiniz diyerek çağrıda bulunmak istiyoruz" diye konuştu.