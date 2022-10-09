Bursa'da dereler taşkınlara karşı ıslah ediliyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, kış aylarında yaşanması muhtemel sel ve su baskınlarının önüne geçmek amacıyla taşkın riski bulunan tüm derelerde ıslah çalışması başlattı.BURSA (İGFA) - Gerek kent merkezi gerekse de ilçelerde bulunan tüm dereleri kışa hazırlayan BUSKİ, yaklaşık 20 milyon liralık yatırımla Ovaakça ( Dürdane ) Deresi’nde de ıslah çalışmalarına başladı.

Osmangazi ilçesi Ovaakça, Santral, Eğitim ve Merkez mahalleleri boyunca uzanan Ovaakça Deresi’ndeki çalışmalar tamamlandığında, sel sularından kaynaklanabilecek felâketlerin de önüne geçilmiş olacak. Proje kapsamında, derenin büyük bölümünün ıslah edileceğini belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Sele geçit vermeyecek şekilde, DSİ 1. Bölge Müdürlüğü’nün görüşü doğrultusunda dere ıslah projesine uygun olarak ıslah çalışmasını başlattık. Çalışma kapsamında, dere kenarı boyunca uzanacak taş duvar imalatı ve atık su hatları yapılacak. Böylelikle, aşırı yağış durumlarında, dere yatağının taşmasının önüne geçilmiş olacak” dedi.

Dere ıslahlarının aynı zamanda, bulunulan bölgeyi daha temiz bir hale dönüştürdüğüne dikkat çeken Başkan Aktaş, Ovaakça Deresi’ndeki ıslah çalışmasının tamamlanmasıyla, dere güzergâhının artık çok daha temiz olacağını da sözlerine ekledi.