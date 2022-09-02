Bursa'da Demirtaş’ın yeni imar yolları asfaltlanıyor

Bursa'da Osmangazi Belediyesi, altyapı çalışmalarının tamamlandığı Demirtaş’ın imarlı yeni bölgesi olan Sakarya ve Dumlupınar mahallelerindeki toplam 27 cadde ve sokağın asfaltlanması için kolları sıvadı.BURSA (İGFA) - Osmangazi’nin Demirtaş bölgesi, Osmangazi Belediyesi’nin yatırım ve hizmetleriyle büyüyüp, gelişmeye devam ediyor.

Belediye bünyesine bağlandığı 2009 yılından itibaren bölgedeki ihtiyaçları tespit eden ve bu doğrultuda bir çalışma planı hazırlayan Osmangazi Belediyesi, imar planlarının başarıyla uygulanması ve yapılan sayısız yatırımlar ile Demirtaş’ta adeta yeni bir şehir ortaya çıkardı.

80 bine ulaşan nüfusu ile Demirtaş hızla büyürken, aynı doğrultuda bölgedeki hizmetlerini de büyüten Osmangazi Belediyesi, Demirtaş’ın imarlı yeni bölgesi olan Sakarya ve Dumlupınar mahallelerinde yeni imar yolları açtı. Yapılaşma ve altyapı çalışmalarının büyük oranda tamamlandığı bölgede yeni açılan toplam 27 cadde ve sokaktaki yeni imar yollarının asfaltlanması için de çalışmalar başlatıldı. Toplam 40 bin 340 metrekarelik alana sahip 5 bin 500 metre uzunluğunda ki yeni imar yolları yollar 9 bin 600 ton asfalt ve 7 bin ton pmt kullanılarak asfaltlanacak.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi Kaymakamı Ali Partal ile birlikte asfaltlama çalışmasının yapılacağı yeni imar yollarında incelemelerde bulundu.

Demirtaş’ta planlı gelişmeye paralel olarak hızlı bir yapılaşmanın yaşandığını ifade eden Başkan Dündar, “2009 yılında 18 bin nüfusa sahip olan Demirtaş Mahallesi’nin nüfusu günümüzde 80 bini geçti. Demirtaş’ın imarlı yeni bölgesi olan Sakarya ve Dumlupınar mahallelerinde inşaat çalışmaları başladı. Bölgede modern bir kent ortaya çıkarken, altyapı çalışmaları da tamamlandı. Altyapı çalışmaları tamamlanmasıyla birlikte yeni imar yollarının asfaltlanması için çalışmaları başlatıyoruz. 5 bin 500 metre uzunluğundaki yeni imar yollarının asfaltlanması için 9 bin 600 ton asfalt kullanacağız. Asfaltlama çalışması ile vatandaşlarımız konforlu ulaşıma kavuşacak. Yazın toz, kışın ise çamur sıkıntısı yaşanmayacak. Demirtaşlı vatandaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.