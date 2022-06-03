Bursa'da çocukların eğlencesi ‘Bilişim Sınıfı’na dönüşecek

Bursa'da gönüllerince bir gün geçirecek olan çocukların etkinlik alnındaki stantlardan yaptıkları alışverişlerden elde edilecek gelir, ihtiyaç duyulan okullar için 'Bilişim Sınıfı' kazandırılmasına vesile olacak.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce hafta sonu gerçekleştirilecek ‘Yaza Merhaba’ etkinliği, önemli bir sosyal sorumluluk projesine dönüştü.

Birbirinden farklı programlarla çocukları eğlencenin doruğuna çıkaracak etkinlikte, alışveriş stantları da kurulacak.

Hüdavendigar Kent Parkı’nda 4 Haziran Cumartesi günü saat 12.00’de başlayacak etkinlik 19.00’a kadar devam edecek.

Alanda satışı yapılacak su, dondurma, pamuk şeker, patlamış mısır, simit, poğaça, meşrubat, kek, çay ve kahve gibi ürünlerden elde edilecek gelir, Büyükşehir Belediyesi’nin Bilişim Sınıfı projelerine destek olarak gönderilecek.