Bursa'da çeşme suları ile ilgili BUSKİ’den açıklama

Türk Tabipleri Birliği Pandemi Çalışma Grubu üyesi Güçlü Yaman’ın Bursa ve İstanbul'un atık sularındaki virüs yoğunluğunun en yüksek seviyenin bir altında olduğunu ileri sürdü. Bursa'da çeşme suyu kullanan çok sayıda vatandaşın ishal ve benzeri şikayetlerle hastanelere başvurduğu iddia edildi. BUSKİ, konuyla ilgili açıklamada, gerçek dışı haber ve açıklamalara itibar edilmemesini istedi.BURSA (İGFA) – Bursa’da içme suyu ile ilgili Türk Tabipleri Birliği Pandemi Çalışma Grubu üyesi Güçlü Yaman’ın atık sularındaki virüs yoğunluğunun en yüksek seviyenin bir altında olduğunu iddia etmesinin ardından BUSKİ’den açıklama geldi.

BUSKi’den yapılan açıklamada, “Bursa’da yaşayan vatandaşlarımızın kaliteli ve güvenilir içme suyu temin edilmesine her şeyden çok önem veren BUSKİ olarak, içme suyu kalite denetimleri genel müdürlüğümüz bünyesindeki içme suyu laboratuvarlarında toplamda 52 metotta 285 parametreyle herhangi bir aksaklık olmadan ve sürekli olarak denetlenmektedir. Bursa genelinde alınan su numunelerinin tüm analiz ve sonuçları sağlık bakanlığı insani tüketim amaçlı sular hakkındaki yönetmelik hükümlerine uygundur. Bazı basın yayın organlarında herhangi bir belge ve bilgiye dayandırılmadan yayınlanan gerçek dışı haberlere itibar edilmemesini tüm Bursalılardan önemle rica ediyoruz. Bursamızda içme suyunun tüketilmesinde sağlık açısından olumsuz herhangi bir durum bulunmamaktadır. Çeşmeden akan sularımızı her zaman olduğu gibi gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz” denildi.