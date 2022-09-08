Bursa'da BUSKİ 33 yaşında

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, kuruluşunun 33’üncü yılını kutluyor.BURSA (İGFA) - Sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temininden, atık suların arıtılmasına; derelerin ıslahından, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının birbirinden ayrıştırılmasına kadar, şehrin altyapı ağının oluşumunda başarılı çalışmalara imza atan BUSKİ, kuruluşunun 33’üncü kutluyor.

1905 yılında dönemin Valisi Reşit Mümtaz Paşa tarafından Bursa'nın içme suyu ihtiyacını Gökdere'den karşılayacak şekilde yaptırdığı içme suyu projesi ile başlayan resmi çalışmalarla Bursa, 2000 abonelik modern bir su şebekesine kavuştu.

Bursa’nın 17 ilçesinin de sağlıklı bir altyapıya kavuşması için önemli yatırımları hayata geçiren BUSKİ, Kuruluşunun 33’üncü yılını BUSKİ Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıda kutladı.

Toplantıda konuşan BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, dün olduğu gibi bugün de inanç ve kararlılıkla çalıştıklarını belirterek, "1989 yılında 3 ilçede 249 kilometrekare alanda hizmet ederken, bugün 17 ilçede 10.800 kilometrekare alanda hizmet veriyoruz. Büyükşehir Belediye’mizin vizyonu ile altyapı çalışmalarında önemli aşamalar kaydettik. İçme suyundaki kayıp kaçak oranı yüzde 20 ile 30 Büyükşehir arasında en düşük sevide. 17 ilçede birbiriyle alanında örnek olan personellerimizle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Törene katılan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik ise, Büyükşehir Belediyesi ile BUSKİ’nin, etle tırnak gibi birbiriyle kaynaşmış bir yapı olduğunu söyledi.

Yaşanılmasından mutluluk duyulan şehirlerin ancak sağlıklı bir altyapı üzerinde kurulabileceğini kaydeden Çelik, altyapıya çok büyük önem verdiklerini belirterek, hedeflerinin altyapı sorunlarından arındırılmış yaşanabilir bir şehir oluşturmak olduğunu kaydetti.

Konuşmalar sonrasında Başkanvekili Süleyman Çelik ve BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, BUSKİ’nin 33’üncü yaşı için hazırlanan pastayı kesti.